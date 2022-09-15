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وزير خارجية أوكرانيا: يجب تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:00 ص
وزير خارجية أوكرانيا: يجب تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب كوليبا
كتب أحمد عرفة

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قال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إنه يجب تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزير خارجية أوكرانيا، أن الهجوم الصاروخي الروسي على محطة مياه جنوب البلاد جريمة حرب .

وفى وقت سابق أعلن نائب وزير الداخلية البولندى باول زيفرناكر اليوم الأربعاء، أن أكثر من 400 ألف لاجئ أوكرانى قد حصلوا على وظائف بشكل قانونى فى بولندا، وذلك من إجمالى 600 ألف لاجئ بلغوا سن العمل .

وتابع -حسبما نقل "راديو بولندا"- أنه لا توجد في العالم عملية هجرة بهذا الحجم تضمنت توظيف هذا العدد من المهاجرين في فترة قصيرة مثل هذه الحالة، مشيرا إلى أن مليون و300 ألف لاجئ أوكراني لا زالوا مستقرين فى بولندا حتى الآن .

وأوضح أن الإحصاءات تفيد عودة الكثير من المهاجرين الأوكرانيين الذين وصلوا بولندا منذ فبراير إلى بلادهم مرة أخرى، كما تفيد زيادة هجرة الداخلية للاجئين الأوكرانيين في بولندا. واستقبلت بولندا أكثر من 6 ملايين لاجئ أوكراني منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

 


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