اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط مؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالى

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:46 م
هبوط مؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالى البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.350 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12453 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4078 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة.

البورصة اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة