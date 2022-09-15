اليوم السابع
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"مياه بنى سويف": رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة هطول أى أمطار متوقعة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:34 م
"مياه بنى سويف": رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة هطول أى أمطار متوقعة جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت المهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، استعداد الشركة بجميع فروعها لمواجهة أي أمطار متوقعة طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد واستقبال فصل الشتاء، جاء ذلك خلال اجتماعها مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة ومديري عموم الأفرع و نوابهم.

وأكدت المهندسة دينا عمر أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء والأمطار، منها: (الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار - إصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار - تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية - صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى - مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية – وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى - تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة - رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء - التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة و الجهات المعنية.

وأكدت المهندسة دينا تواجد مديري عموم الأفرع ونوابهم علي رأس العمل علي مدار 24 ساعة وإمكانية التواصل الدائم مع الشركة من خلال كافة قنواتها المختلفة وتتلقي الشركة شكاوي واستفسارات المواطنين من خلال خدمة الخط الساخن 125 علي مدار 24 ساعة من أي تليفون علي مستوي الفروع.


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