مياه أسيوط تنفذ ورشة عمل للتوعية بدعم النزاهة

أسيوط-هيثم البدرى

نفذت شركة مياه الشرب ,والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ورشة عمل تحت عنوان "التوعية بدعم النزاهة " بمركز التدريب، والخدمات الرئيسي تحت رعاية قطاع الموارد البشرية بالشركة لقابضة للمياه حرصا على تعزيز أهمية التعاون بين إدارة دعم النزاهة، ومختلف إدارات الشركة لتوحيد إجراءات العمل كخطوة للتطوير من أداء الإدارات في كافة المجالات.

ومن جهته، أكد اللواء هشام درة رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة أن ورشة العمل جاءت لتطوير قدرات العاملين بالشركة باستخدام الأساليب، والأنظمة التي تعزز الأداء الفني، والتجاري للوصول إلى بيئة عمل تمتاز بالنزاهة ،والشفافية مما ينعكس على حسن أداء الشركة لرسالتها، وتوفير خدمات فعالة عبر التوازن المالى مع مراعاة تحفيز العاملين ونيل رضا العملاء.

وصرح "درة" أن ترسيخ قيم النزاهة ،وسياسه الشفافية من خلال توجيه، ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع الموضوعية والمساءلة، باعتبار أن الإدارة السليمة تعتمد على الالتزام بالسوق الخارجية والتشريعات التي تخدم احتياجات العملاء.

وأوضح "رئيس الشركة " أن ورشة العمل جاءت في الفترة من 13ــ 14 سبتمبر 2022م حتى تستمر فاعلياتها بمشاركة مختلف إدارات الشركة لتعزيز الالتزام القانوني والتمسك بالقيم والمبادئ الأخلاقية.

