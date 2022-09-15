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مصر وخطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والاستثمار.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:38 م
مصر وخطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والاستثمار.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر وخطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والاستثمار.. انضمام القاهرة لمنظمة "شنغهاى للتعاون" كشريك حوار يعكس دلالات الجهود الخارجية فى بناء جسور من المشاركة.. رئيس أوزبكستان: القمة تهدف لعالم مترابط قائم على الحوار والتعاون

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