مصر وخطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والاستثمار.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر وخطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والاستثمار.. انضمام القاهرة لمنظمة "شنغهاى للتعاون" كشريك حوار يعكس دلالات الجهود الخارجية فى بناء جسور من المشاركة.. رئيس أوزبكستان: القمة تهدف لعالم مترابط قائم على الحوار والتعاون

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