اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص فى تصادم سيارتين نقل بالشرقية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:20 ص
مصرع 3 أشخاص فى تصادم سيارتين نقل بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة نقل بأخرى جامبو، أعلى الطريق الإقليمي طريق بلبيس العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم انتداب الدفاع المدنى لاستخراج الجثامين من السيارة الجامبو وتولت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي طريق بلبيس العاشر من رمضان
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات تصادم سيارتين نقل وجامبو أعلى الطريق بسبب السرعة، أسفر الحادث عن وفاة 3 من مستقلي السيارة الجامبو، وتم الاستعانة بالدفاع المدنى لاستخراج الجثامين من السيارة الجامبو،  تصادم وجارى تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
 
 
 
 
 
 

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