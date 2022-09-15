مصرع مواطن وإصابة 17 آخرين فى حادث بطريق القاهرة – أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه وأصيب 17 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكى بطريق القاهرة – أسيوط الغربى، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام والتأمين الصحى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق القاهرة – أسيوط الغربى بالقرب من كوبرى دمو فى حدود محافظة الفيوم .

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وتبين مصرع عبد الله أحمد محمد 23 سنة "بنى سويف" وإصابة 17 آخرين وهم عبد الحميد خاطر – قرنى احمد – رباب سيد –يوسف محمد – محمد عبد الرازق- رجب محمد- أشرف أبو القاسم- عبد الله محمود- حسين عياد – محمد رجب – يوسف حمادة- يوسف جمعه –أحمد طلبه- مازن محمد – عبد الرحمن محمد – سالم سيد - تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحى والمستشفى العام بالفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.