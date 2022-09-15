اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:36 م
أكرم القصاص
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مستشار الأمن القومي بالعراق يبحث مع الناتو سبل التعاون الأمني

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:20 م
مستشار الأمن القومي بالعراق يبحث مع الناتو سبل التعاون الأمني مستشار الأمن القومي بالعراق، قاسم الأعرجي
أ ش أ

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بحث مستشار الأمن القومي بالعراق، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني إينوتشي، التعاون الأمني والاستخباراتي.


وناقش الجانبان عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وبحث استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، فضلا عن مناقشة إمكانية تدريب الشرطة الاتحادية من قبل الشرطة الإيطالية، وكذلك التعاون في المجال الاستخباراتي والأمني، وذلك وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية.


وأكد الأعرجي أن العراق حريص على علاقته مع الناتو، ويسعى لأن تصل العلاقة إلى مرحلة الشراكة في مجال التدريب الأمني والاستخباراتي مع الأجهزة الاستخباراتية، مشيرا إلى أن "العمل الأمني لايتأثر بالوضع السياسي، وأن الوضع السياسي الداخلي في طريقه للانفراج".


من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو أن "الحلف سيقدم الدعم للعراق بما يحتاجه في مجال الأمن السيبراني".


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