اليوم السابع
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محافظ المنيا يوجه بإغلاق مركز دروس خصوصية غير مرخص بمدينة بنى مزار

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:53 م
محافظ المنيا يوجه بإغلاق مركز دروس خصوصية غير مرخص بمدينة بنى مزار إغلاق مركز للدروس الخصوصية
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإغلاق مركزا للدروس الخصوصية، وذلك بمدينة بني مزار شمال المحافظة، استجابة لشكوى الأهالى عبر مبادرة "صوتك مسموع"، لتضررهم من تزايد أعداد الطلاب داخل المركز والزحام الشديد.

وفور رصد الشكوى عبر إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وجه محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز بني مزار، بسرعة التحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم رصد موقع المركز محل الشكوى، وتبين أنه يضم طلابا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وغير مرخص ومخالف لأحكام القانون.

وأكد المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على رصد شكاوى المواطنين عبر جميع الوسائل وكذلك الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، ومبادرة صوتك مسموع بصفة دورية ومستمرة، ما يؤدي للتعامل المباشر حيال الشكوى وسرعة إزالة أسبابها.


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