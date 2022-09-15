محافظ المنيا يجتمع بمتقدمى المشروعات للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لأخر تطورات أعمال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور أصحاب المشروعات المشاركة في المبادرة، لمراجعة واستكمال آليات تقييم المشروعات وتذليل كافة المعوقات، بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.



جاء ذلك بحضور، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد ، رشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار ومنسق المبادرة بالمحافظة ، عدد من رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات المعنية، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، وجهاز المنطقة الصناعية، والمجلس القومي للمرأة، والمجتمع المدني، والجهات الخاصة، وممثلي وزارتي الاتصالات والبيئة، وعدد من الإدارات المعنية بالديوان العام والشركات الناشئة.



أكد المحافظ، أن المبادرة تأتي ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد جِدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وفي إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.



وجه المحافظ اللجنة التنفيذية للمبادرة، بتكثيف حملات التوعية والإعلان عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتشجيع كافة الفئات المستهدفة المشاركة فيها، حيث أسفرت تلك الجهود عن تقدم 174 مشروعاً من جميع الجهات حتى الآن، بفئات المبادرة الست، وهي (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).



وخلال الاجتماع استعرض المحافظ مع الحضور، نماذج المشروعات المتقدمة، كما ناقش المحافظ مع أصحاب المشروعات المتقدمين على المنصة، عدد من الملاحظات، ومدى استيفائهم لآليات التقييم، موجهاً اللجنة التنفيذية للمبادرة، بتقديم كافة أوجه الدعم للمتقدمين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومتابعة استكمال خطوات تحميل المشروعات على المنصة وكذلك مدى جاهزية تلك المشروعات للتقييم النهائي.كما محافظ المنيا كافة الجهات والشركات والمؤسسات الأهلية إلى سرعة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، حيث تم مد باب التقدم لها حتى 18 سبتمبر الجاري على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.



من جانبه استعرض نائب المحافظ آليات ونقاط التقييم، التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وطرق قياس كل معيار، مع توضيح الهدف والمستهدف من كل مشروع، إلى جانب التركيز على أثر تنفيذ تلك المشروعات على المجتمع.