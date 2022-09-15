محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 166 من قروض مشروعات الخريجين بـ107 ملايين جنيه

وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 35 شاب وفتاة" 15 من الذكور - 20 من الإناث" وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 107.697 مليون جنيه استفاد منها 12728شاب وفتاة "6075 ذكور - 6653 أناث"، جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.