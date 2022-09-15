لم يهابوا الموت.. سقوط عصابة تسرق البوابات الحديدية للمقابر بالغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالغربية تخصصوا فى إرتكاب جرائم السرقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات بكافة أنواعها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف قطاع الأمن العام قيام (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الغربية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنطة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (11) واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.