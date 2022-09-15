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لافروف: موسكو وبكين متفقتان تماما على تقييمات الوضع الدولي الحالي

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:00 م
لافروف: موسكو وبكين متفقتان تماما على تقييمات الوضع الدولي الحالي لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان بأنه ممتاز، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال وزير الخارجية الروسي ردا عندما طلب منه تقييم لقاء الرئيس الروسي مع نظيره الصيني: ممتاز كالعادة، هذه المفاوضات دائما عملية وملموسة، كان هذا هو الحال هذه المرة أيضا، موضحا أن موسكو وبكين متفقتان تماما على تقييمات الوضع الدولي الحالي، وسيواصلان تنسيق الإجراءات.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: لدينا اتفاق كامل في تقييماتنا للوضع الدولي. ليس لدينا خلافات هنا. وسنواصل تنسيق أعمالنا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

 


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