اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 1300 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة" بدمياط

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:08 م
فحص 1300 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة" بدمياط قوافل حياة كريمة بدمياط
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استمرار قوافل مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

 

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1360 مواطنا، لافتا إلي أنه تم تحويل 20 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين آخرين.

 

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إجراء 527 تحليل معملى والكشف بالأشعة لأكثر من 28 حالة والسونار لأكثر من 31 حالة أخري، مشيرا إلي أن قوافل "حياة كريمة" ساهمت بشكل كبير في تغطية كافة أرجاء المحافظة، موضحا أن هناك خطة بقوافل المبادرة لضمان وصول الخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا بنطاق محافظة دمياط.

 

حياة كريمة في دمياط
حياة كريمة في دمياط

 

قوافل حياة كريمة بدمياط
قوافل حياة كريمة بدمياط

 

قوافل حياة كريمة في دمياط
قوافل حياة كريمة في دمياط

 


دمياط

أخبار محافظة دمياط

حياة كريمة

الرئيس السيسي

رئيس الجمهورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة