فحص 1300 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة" بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استمرار قوافل مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1360 مواطنا، لافتا إلي أنه تم تحويل 20 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين آخرين.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إجراء 527 تحليل معملى والكشف بالأشعة لأكثر من 28 حالة والسونار لأكثر من 31 حالة أخري، مشيرا إلي أن قوافل "حياة كريمة" ساهمت بشكل كبير في تغطية كافة أرجاء المحافظة، موضحا أن هناك خطة بقوافل المبادرة لضمان وصول الخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا بنطاق محافظة دمياط.



حياة كريمة في دمياط



قوافل حياة كريمة بدمياط