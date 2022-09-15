ضبط أحد منافذ فروع جمعيتى ومخابز مخالفة للاشتراطات التموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، أحد منافذ فروع جمعيتى ومخابز مخالفة للاشتراطات التموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية بقرية العواسجة بنطاق مركز ههيا، ذلك فى إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد قامت الحملة بالتفتيش على أحد منافذ فروع جمعيتى بقرية العواسجة وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب المنفذ وقيامه بالتصرف فى كمية من السلع التموينية تقدر قيمتها بمبلغ (11338.5) جنيه وبيعها فى السوق السوداء، وجاء بيان السلع المتصرف فيها كالآتي: عبارة عن ( 474 ) كيس سكر تموينى زنة الكيس الواحد (1) كيلوجرام و(208) زجاجات زيت تموينى سعة الزجاجة الواحدة 800 ملليلتر، (336) كيس مكرونة زنة الكيس الواحد 400 جرام وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 10232 لسنة 2022 جنح ههيا.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز من تحرير محضر إثبات حالة للتصرف فى عدد ( 9 ) شكائر دقيق بلدى مدعم وبيعها فى السوق السوداء، كما تم تحرير محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إثبات لعدم نظافة أدوات العجن.