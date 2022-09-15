شاب إسكندرانى يعشق جمع الكتب التاريخية.. أبرزها خريطة أفريقيا من 162 عاما

الإسكندرية -فريق المحافظات

التقى اليوم السابع، أدهم ابالس الطالب بكلية الهندسة العلمين بمحافظة الإسكندرية، والذى أسس مكتبة من الكتب والمقتنيات النادرة، بعد أن عكف على مر عدة سنوات، يجوب شوارع ومحلات الكتب بوسط المدينة لجمعها والاحتفاظ بها.

وقال أدهم ابالس طالب بكلية الهندسة جامعة العلمين من محافظة الإسكندرية، إنه كان له شغف منذ سنوات فى جمع الكتب والمقتنيات النادرة من الأماكن القديمة لبيع الكتب أو بائعى الروبابيكيا، حتى جمع عددا كبيرا من الكتب والوثائق والخرائط والمقتنيات النادرة، يعود منها عمرها إلى 500 سنة.

وأضاف ابالس لـ "اليوم السابع" أنه حول جزءا من منزله الى مكتبة ومتحف صغير، يحتفظ بداخله على كل ما عثر عليه فى رحلته من البحث عن المقتنيات التاريخية القديمة، حيث تحتوى تلك المكتبة على كتب إسلامية من عهد محمد على، وكتاب الفنون الوسطى الذى يحتوى على زخارف من الذهب وهو يعود إلى عام 1800م، وايضا كتاب ايطالى يشرح تاريخ أفريقيا كاملا منذ عام 1860 م، وكتاب آخر عن الموسيقى يعود الى عام 1808 م، وكتاب عن رحلة الصناعة من العصر الرومانى حتى الوصول إلى عام 1890م.

وأوضح أدهم، أن فى بداية رحلة جمع المقتنيات كان يهتم بالعملات القديمة، حتى صادفه خلال سيره فى منطقة محطة الرمل، بائع "روبابيكيا" يقوم ببيع كتاب قديم عارضه للبيع بالكيلو، فطلب منه شراء الكتاب، وكان بحوزته مبلغ 10 جنيهات فقط مواصلاته إلى المنزل فاشترى بها الكتاب وذهب إلى المنزل سيرًا على الأقدام، وهذا الكتاب كانت نسخته طبعة إيطالية من عام 1889م يوضح رسم كامل لقارة أفريقيا وبداخله خرائط لتوثيق تاريخ أفريقيا.

وأشار أدهم، إلى أن من أغلى نسخ الورق، يكتب عليها الملك فاروق قراراته، وهو فى استراحته فى انشاظ والمعمورة حيث تصل تلك المجموعة إلى ما يقرب من 15 ألف دولار، ونسخة عن الحرب العالمية الثانية، ومجموعة كتب عن رئيس وزراء بريطانيا وهو مكون من 3 أجزاء من الخمسينيات، ومن أهم الكتب أيضا وهو مكون من 3 أجزاء، وكتاب من عام 1910 يوثق غرف السفينة تايتنك وبردية اصلية للشيخ عبد العزيز.

وأضاف "أدهم"، إلى أنه هناك مجموعة من الصور النادرة منها صورة لمظاهرة بشارع الشهداء فى محطة الرمل ضد الإنجليز، وصور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وصورة لمجموعة إمكان تاريخية بمحافظة الإسكندرية، كما أنه استطاع الحصول على ظهر سلحفاة، يصل عمرها إلى 500 سنة وهى من المقتنيات النادرة.



أحد-صفحات-كتاب-مطعمه-بالذهب



الطالب-ادهم-ابالس



صورة-كتاب-نادر-من-1800



صور-من-كتاب-لتاريخ-افريقيا



كتاب-بالخط-الفارسي



مكتبة-تحتوي-علي-كتب-تاريخية



أحد-الكتب-النادرة-تعدي-200-سنة



خريطه-تاريخية-لمحافظة-الإسكندرية



نسخة-ورق--بالذهب-يكتب-عليها-الملك-فاروق