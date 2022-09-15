اليوم السابع
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سعر سلة خامات "أوبك" اليومى يسجل 97.66 دولار للبرميل

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:08 م
سعر سلة خامات "أوبك" اليومى يسجل 97.66 دولار للبرميل بترول - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم ، أن سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خاما بلغ 97.66 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، مقارنة بـ98.47دولارا  فى اليوم السابق ، وذلك وفقا لحسابات أمانة أوبك.
 
 
وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.
 
وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية، الاثنين، أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماصي، في 9 سبتمبر الجاري، إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالى 38 عاماً.
 
ويعتبر هذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي منذ مايو الماضي، ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.

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