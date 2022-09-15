رئيس كازاخستان يمنح الإيسيسكو ميدالية الشرف الاحتفالية

كتبت : هند المغربي

منح رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ميدالية الشرف الاحتفالية (30 عاما على استقلال كازاخستان)، تقديرا للجهود المبذولة في تطوير الإيسيسكو وما تقوم به من أدوار رائدة، وتعزيز العلاقات بين المنظمة وكازاخستان في مجالات التربية والعلوم والثقافة. وفق بيان المنظمة الدولية

وقد قلد سياسات نوربيك، وزير العلوم والتعليم العالي بجمهورية كازاخستان، المدير العام للإيسيسكو الميدالية اليوم الخميس (15 سبتمبر 2022)، خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى مدينة نور سلطان لحضور أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الأديان العالمية والتقليدية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الميدالية، واحدة من أهم الميداليات التي يمنحها رئيس جمهورية كازاخستان للشخصيات البارزة حول العالم، تقديرا لجهودهم في تعزيز التعاون والعلاقات الدولية، وهي تخلد مناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال كازاخستان.

من جانبه عبر الدكتور المالك عن شكره وتقديره لرئيس قاسم جومارت توكاييف، مؤكدا اعتزازه بهذه الميدالية التي تأتي من إحدى أبرز الدول الأعضاء في الإيسيسكو، والتي تربطها بالمنظمة شراكة متميزة.

ومن ناحية أخرى، قرر المجلس العلمي الأعلى لجامعة أوراسيا الوطنية بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، منح درجة الدكتوراه الفخرية للدكتور سالم بن محمد المالك، تقديرا لجهوده المتميزة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، منذ توليه منصب المدير العام للإيسيسكو، ولدعمه البحث العلمي والكراسي العلمية.