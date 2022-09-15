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رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن يخضع بوتين لمحاكمة دولية بسبب حربه في أوكرانيا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:58 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن يخضع بوتين لمحاكمة دولية بسبب حربه في أوكرانيا أورسولا
كتب أحمد عرفة

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه يجب أن يخضع بوتين لمحاكمة دولية بسبب حربه في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة "كريفي ريه" الأوكرانية أولكسندر فيلكول إن صاروخ كروز روسيا جديدا أصاب المدينة اليوم /الخميس/، بعد ساعات من هجوم استهدف البنية التحتية للمياه في المنطقة.

وأضاف فيلكول - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن الصاروخ الجديد أصاب مؤسسة صناعية، مشيرا إلى أن الدمار خطير، وأنه سيتم توضيح العواقب بالتفصيل في وقت لاحق، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".

وأشار فيلكول إلى أن سبع ضربات صاروخية سابقة تسببت في حدوث فيضانات عارمة أثرت على عشرات الأسر وأدت إلى إجلاء العشرات الآخرين، مضيفا أن عمليات الإصلاح جارية وأن الفيضانات تواصل الانحسار.

 

 

 


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