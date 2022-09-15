خيط الجريمة.. الكاميرات تقود النيابة لكشف جزار قتل شقيقه بسبب 50 جنيها بالمرج

كتب: سليم على

اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتى يسرد من خلالها قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة، قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن لفترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قادت كاميرات المراقبة النيابة العامة لكشف جزار اقدم على قتل صديقه بسبب الخلاف على 50 جنيها قيمة اتفاق مسبق بينهما نظير عمل، حيث اتفق المتهم والمجنى عليه على العمل داخل مجزر بقيمة اجر 150 جنيها، وبعد انتهاء العمل قام المتهم باعطاء صديقه 100 جنيها فقط، فطالبه المجنى عليه بباقى المبلغ الا أن الأخير رفض فنشبت بينهما مشاجرة قام على اثراها المجنى عليه بضرب المتهم على وجه واستل الأخير سكين وطعنه فى من منطقة البطن ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة المرج، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وعثر على جثة عامل بمجزر مصاب بطعنه فى البطن، وتم إلى المشرحة.

بإجراء المعاينة، تبين أن القتيل يعمل برفقة صديقة بالمجزر، حيث يحضران للعمل من محافظة الشرقية ووقع خلاف بينهم على 50 جنيها، حيث أنه فى يوم الواقعة قام المتهم باعطاء صديقه 100 جنيه فقط كأجر له على العمل، بالرغم من أن الاتفاق بينهما الحصول على 150 جنيها لكل منهما، فنشبت بينهما مشاده كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجنى عليه بإستلال سكينة وأصاب المتهم بجرح فى وجهه فقام الأخير بإستلال سكين أيضا وطعن المجنى عليه بطعنه فى بطنه وتوفى متأثرًا بإصابته.

ونجح رجال المباحث فى القبض على المتهم أثناء هروبه لمحافظة الشرقية، وطالبت النيابة رجال المباحث بجمع الكاميرات بمحيط الواقعة وتفريغها، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.