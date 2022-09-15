ختام سباق الهجن بالعريش بتوزيع الجوائز على الفائزين.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أسدل الستار على فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش، اليوم، بتوزيع الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الجوائز على أصحاب الهجن الفائزة بالمركز الأول، وأجريت فعاليات السباق على مدار 30 شوطا تنافست فيها الهجن بعدد 360 جملا.

وكانت انطلقت، اليوم، فعاليات اليوم الختامى لمهرجان سباق الهجن بالعريش، مبكرا وشهد المضمار انطلاق 26 شوطًا وتواصلت حتى نهاية اليوم واختتمت بعروض الختام وتسليم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الجوائز للفائزين.

وكان وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قد أطلقا إشارة انطلاقة السباق بمضمار نادى الهجن المصرى بالعريش بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش مساء أمس.

وأكد محافظ شمال سيناء أن مهرجان سباق الهجن يعد أولى الفعاليات للاحتفال المحافظة بذكرى السادس من أكتوبر، لافتًا إلى أنه عرس رياضى واجتماعى كبير بهدف إعلان مدينة العريش بصفة خاصة وشمال سيناء بصفة عامة آمنة.

وأضاف "شوشة" أن هذا السباق يجرى بمشاركة 360 جملًا من مختلف الأعمار، مؤكدًا أن هذا العدد للهجن المشاركة لم يشهده سباق من قبل، مشيرًا إلى أنه من بين مطالب المحافظة من وزارة الشباب والرياضة إنشاء قرية أوليمبية بالقرب من مضمار نادى الهجن الرياضى بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، حيث إن المكان يناسب إقامة القرية.

وأوضح محافظ شمال سيناء أنه لأول مرة بعد توقف عدة سنوات تقام بطولة لسباقات الهجن على مضمار نادى الهجن الرياضى بالعريش، حيث إن آخر بطولة أجريت في عام 2008، مؤكدًا أن نادى الهجن الرياضى المصرى هو أول نادى لسباقات الهجن فى مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى، وجمهورها من المتابعين.

وأضاف أن عودة نشاط سباقات الهجن لمدينة العريش سيضيف رواجًا اقتصاديًا وسياحيًا، مثمنًا دور القبائل فى المشاركة في السباق، ومؤكدًا على أن مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا فى طول 8 كيلومترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترًا مربعًا.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه أقيم على هامش سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات البدوية والسيناوية، ومعرض آخر للفن التشكيلى، مؤكدًا على استخدام تقنية حكم الفار (VAR) لأول مرة فى سباقات الهجن بشمال سيناء.



ختام سباق الهجن بالعريش بتوزيع الجوائز على الفائزين (1)



ختام سباق الهجن بالعريش بتوزيع الجوائز على الفائزين (2)



ختام سباق الهجن بالعريش بتوزيع الجوائز على الفائزين (3)



ختام سباق الهجن بالعريش بتوزيع الجوائز على الفائزين (4)