اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:23 م
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حياة كريمة تدخل الفرحة بقلوب "العرائس".. تسليم أجهزة منزلية للفتيات الأولى بالرعاية فى سوهاج

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:35 م
حياة كريمة تدخل الفرحة بقلوب "العرائس".. تسليم أجهزة منزلية للفتيات الأولى بالرعاية فى سوهاج الأجهزة المنزلية
سوهاج عمرو خلف

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شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، حفل تسليم 100 جهاز عروسة للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج ضمن مبادرة "يدوم الفرح"، إحدى مبادرات مؤسسة "حياة كريمة"، التي نظمتها المؤسسة بالمسرح الروماني بمدينة ناصر، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة "حياة كريمة"، ولفيف من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وممثلي مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج .

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لرئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، ثم كلمة للمجلس القومي للمرأة، أعقبها عروض فنية وغنائية مقدمه من قصر ثقافة سوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تهانيه للفتيات متمنيا لهن حياة سعيدة، مشيدا بدور "مؤسسة حياة كريمة"، وأنشطتها المستمرة بسوهاج في دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم، وما تقدمه من خدمات طبية، وفرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج.

وقام المحافظ في نهاية الاحتفالية بتسلم عدد من أجهزة العرائس، والتي شملت العديد من المستلزمات المنزلية ومنها "بوتاجاز، وغسالة، وثلاجة، وشاشة تليفزيونية، وحقيبة مستلزمات شخصية".

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

 

محافظ سوهاج يسلم أجهزة منزلية للفتيات الأولى بالرعاية
محافظ سوهاج يسلم أجهزة منزلية للفتيات الأولى بالرعاية

 

تسليم أجهزة منزلية للفتيات الأولى بالرعاية
تسليم أجهزة منزلية للفتيات الأولى بالرعاية

 

تسليم الاجهزة المنزلية
تسليم الاجهزة المنزلية

 

الأجهزة المنزلية
الأجهزة المنزلية

سوهاج

محافظ سوهاج

حياة كريمة

محافظة سوهاج

القومى للمرأة



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