حياة كريمة ببنى سويف: تطوير ورفع كفاءة مبنى السجل المدنى بقرية بهبشين

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل قرى مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف انه تم الانتهاء من كافة أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى السجل المدنى بقرية بهبشين،مشيرًا إلى انه يجرى الآن الأعمال الفنية لربط الأجهزة بالشبكة، تمهيدًا لبدء التشغيل.

واضاف على يوسف ل اليوم السابع انه تم الانتهاء من إجراءات تجهيزه بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، لتقديم الخدمات للمواطنين بالقرية والقرى المجاورة، والتى تشمل استخراج مستندات الأحوال المدنية "شهادات ميلاد، وفاة، زواج، طلاق، قيد عائلي"بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي.

وأشار رئيس المدينة إلى أن تطوير ورفع كفاءة مقر السجل المدنى بالقرية، يأتى ضمن أهداف المحافظة فى تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدًا فى تطوير سبل تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراءات الحصول عليها.



تجديد السجل المدنى بقرية بهبشين