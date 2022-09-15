توصيل المواطنين بمركز كفر الشيخ 3 أيام مجانا الأسبوع المقبل بمينى باصات حديثة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توفير عدد من سيارات الميني باص لنقل أهالي المحافظة من مدينة كفر الشيخ ومراكز المحافظة، والعكس تعمل من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الـ12 مساء، مكيفة وبها العديد من الإمكانيات عالية الخدمة، "تكييف، واي فاي، جي بي إس لمراقبة حركة سيرها، وأبواب أوتوماتيكية"، بناء على البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة النقل، لتوفير وسيلة مواصلات تليق بأهالي المحافظة، وتحل الأزمة التي يعاني منها المواطنون.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توفير السيارات على مراحل، المرحلة الأولى تشمل 6 ميني باص، والمرحلة الثانية سيتم توفير 4 باصات قابلة للزيادة لكل مركز من المراكز، وسيتم بدء تشغيل المرحلة الأولى ابتداء من السبت المقبل، بتوفير 6 ميني باص، منهم 4 ميني باص،" 2 من كفر الشيخ لدسوق، وميني باص الحامول، وميني باص بيلا"، واثنين لربط غرب بشرق العاصمة، وتكون حركتهما دائرية تبدأ من الموقف الجديد للموقف القديم متجها لساحة القوات المسلحة، ومنها لشارع صبري القاضي، وكوبري روينة، وشارع سكة روينة، ومدرسة هدى شعراوي وشارع الشهيد، والزواي ومسجد الرحمة، وشارع 23 يوليو، وكنيسة مار جرجس، وشارع الدلتا، والثلاجة، وطريق ناجي شتلة، ومحور سعد زغلول، ومحكمة الأسرة، ومساكن الري، وكلية الآداب، وميدان النصر، والموقف القديم، والعودة من نفس المسار، وسيتم زيادة عدد الميني باصات لحوالي 12 ميني باص للربط بين شرق وغرب مدينة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه قرر توفير خدمة التوصيل مجانا لأهالي مدينة كفر الشيخ، لمدة 3 أيام "السبت والأحد والاثنين" المقبلة، وأن الدولة تحرص على إرضاء المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والاستجابة لمطالبهم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المشروعات في كافة القطاعات الخدمية، مؤكداً أن المحافظة دائما تعمل الاستجابة لمطالب أهالي المحافظة الذين يستحقون تقديم خدمات تليق بهم.



الميني باص بين مراكز محافظة كفر الشيخ



توفير ميني باص بين مراكز محافظة كفر الشيخ



ميني باص مكيف بكفر الشيخ



ميني باص مكيف بين مراكز محافظة كفر الشيخ