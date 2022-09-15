توزيع مليون جنيه جوائز على الفائزين فى سباق الهجن بالعريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تسلم الفائزون بأول مراكز أشواط سباق الهجن بالعريش مساء اليوم، جوائزهم المالية النقدية بإجمالى مليون جنيه .

وقام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتوزيع الجوائز على المتسابقين الفائزين فى سباقات مهرجان الهجن بالعريش فى نهاية المهرجان والسباقات بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، وأعضاء الاتحاد المصرى للهجن .

وأكد المحافظ، أن سباق الهجن أقيم بمضمار نادى الهجن الرياضى بالكيلو 17 غرب مدينة العريش بمشاركة 350 جملا من مختلف الأعمار، وجرت المسابقات على 30 شوطا على مدار يومين متتالين.

وأضاف المحافظ أنه تم توزيع كئوس وجوائز المهرجان علي المتسابقين الفائزين فى السباقات إلى جانب تسليم كأس ملكة جمال الهجن "مزايين الهجن".

ووجه المحافظ الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على حضور فاعليات مهرجان الهجن، ولأعضاء اتحاد الهجن المصرى وجميع القائمين على المهرجان والمشاركين فيه من أبناء القبائل العربية فى مختلف المحافظات المصرية .

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إنه فى إطار الخطة الموضوعة لدعم ونشر رياضة الهجن بصفة عامة وتطوير المدن الحدودية بصفة خاصة فإنه سيتم إنشاء فندق خاص بالمضمار فى نادى الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، وأيضا سيتم تطوير المضمار ليعود مرة أخرى الى سابق عهده وأفضل ليتمكن من استضافة مختلف البطولات والمهرجانات المحلية والدولية التى تليق باسم ومكانة مصر الدولية .

حضر حفل الختام كل من عيد حمدان حسن رئيس الاتحاد المصرى للهجن، الدكتور أشرف البجرمى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، محمد عبد النبى عطية وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، ومحمد عبد المنعم مدير عام المنشات الشبابية للمدن بوزارة الشباب والرياضة .



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تسليم الجوائز