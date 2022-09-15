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تعمق عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 4ر2154 مليون دينار مقابل 9ر1321 مليون دينار في أغسطس 2021، لتتراجع نسبة التغطية إلى 8ر63 % في 2022 مقابل 8ر68 % سنة 2021.



وأرجع المرصد التونسي للزراعة، اليوم الخميس، توسع العجز الغذائي إلى زيادة وتيرة توريد الحبوب والتي سجلت ارتفاعا كميا بنسبة 9ر48 % في حين زادت واردات الزيت النباتي بنسبة 5ر109 % والسكر بنسبة 6ر65 %.



وارتفعت أسعار توريد القمح الصلب بنسبة 6ر89 % والشعير بنسبة 4ر62 % والقمح اللين بنسبة 61 % والذرة بنسبة 2ر44 % والزيت النباتي بنسبة 8ر62 % والسكر بنسبة 7ر46 %، علما بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على أسعار هذه المواد.



وارتفعت قيمة الصادرات الغذائية لتونس، مع أخر أغسطس الماضي، بنسبة 6ر30 % لتصل إلى 9ر3802 مليون دينار في حين بلغت واردات البلاد من المواد الغذائية 2ر5957 مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 7ر40 %.



تأتي هذه البيانات في ظل تسجيل صادرات زيت الزيتون، مع نهاية أغسطس الماضي، تحسنًا صافيًا على مستوى متوسط سعر البيع في الأسواق الخارجية بنسبة 7ر31 % ليصل إلى 66ر10 دينار للكلغ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 .



وحققت صادرات زيت الزيتون عائدات ناهزت 1445 مليون دينار في وفرت صادرات منتوجات الصيد البحري مبلغ 6ر409 مليون دينار مما شكل زيادة بنسبة 5ر8 % وصادرات القوارص زهاء 4ر20 ميلون دينار الى أخر أغسطس الماضي.



وتراجعت في المقابل إيرادات تصدير التمور بنسبة 4ر4 بالمائة مع اغسطس الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من 2021 مما مكن من توفير مبلغ 4ر486 مليون دينار في حين تقلصت صادرات الطماطم بنسبة 7ر3 %.