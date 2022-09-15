تعرف على محطة صرف صحى ساقلته الرئيسية بـ100 مليون جنيه× 7 معلومات.. صور

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة تورا سريعا فى مجال البنية التحتية للمحافظة من خلال الانتهاء والتشغيل لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى أستهدفت 181 قرية على مستوى المحافظة داخل 7 مراكز مختلفة هى طما والمراغة وساقلته وجرجا والبلينا ودار السلام والمنشاة.

وفى مقدمة تلك المشروعات القومية الهامة كانت مشروعات الصرف الصحى حيث أن هناك المئات من القرى كانت غير مخدومة بهذا المشروع والأن أصبحت تتمتع بهذه الخدمة ومن أخر المحطات التى دخلت الخدمة محطة الصرف الصحى الرئيسة بمدينة ساقلته بتكلفه إجمالية 100 مليون لخدمة 31 ألف نسمه تعرف على المشروع من خلال المعلومات التالية.

1 - مكان المحطة مدينة ساقلته وتخدم سكان شرق المدينة.

2 – المحطة تم إنشاؤها على مساحة 1600 متر مربع.

3 – التكلفة الإجمالية للمحطة 100 مليون جنيه.

4 – المحطة تعمل بطاقة 45 ألف متر مكعب يوم.

5 – المحطة تخدم 31 ألف نسمه من اهالى مدينة ساقلته.

6 - المحطة تتكون من " عنبر الطلمبات الرئيسى، والبيارة، ومخزن، ومولد، وخزان وقود، ومبنى الإدارة، ومبنى المحولات".

7 - المحطة تعد أحد مكونات مشروع الصرف الصحى الرئيسى لمركز ومدينة ساقلته.



محطة صرف صحى ساقلته من الداخل



أجزاء من محطة الصرف الصحى بساقلته