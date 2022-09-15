تعرف على خطوات التشعيب بكلية علوم دمياط

أعلن قسم شئون الطلاب بكلية العلوم جامعة دمياط بضرورة سرعة تسجيل الطلاب الجدد الذين يقدموا استمارة التشعيب الورقية والالكترونية بسرعة التسجيل الكترونيا فى موعد أقصاه 16 /9 /2022 وتسليم الرغبات الورقية لاحقاً حتى يتسنى لإدارة الكلية تشعيب الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد علما بأنه لايتم التشعيب لأى طالب مستجد إلا بعد ملء النموذج الإلكترونى والورقى.

يتم ذلك حسب التعليمات :الأتية

-- تطبع استمارة التشعيب – لطباعة الاستمارة من خلال الرابط التالى:

http://www.du.edu.eg/upFilesCenter/sci/1662818084.pdf

-- تملىء الاستمارة برغبات الطالب مرتبه تبعاً للتعليمات.

-- يملىء النموذج الإلكترونى :

-نموذج علمى رياضيات من من خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/Phah499VsdNiy2wC6

-نموذج علمى علوم من من خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/9nS3t4bA8BBpLnLc9

-- تسلم الاستمارة الورقية مع صورة من شهادة الثانوية العامة وصورة من

بطاقة الترشيح.

-- سوف تعلن نتيجة التنيسق الداخلى عند الانتهاء منه فى قسم شئون الطلاب.