تعرف على أسعار السيارات المستعملة التى تبدأ من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه

كتبت : أمانى سمير

زاد الطلب الفترة الأخيرة علي السيارات المستعملة نظرا لقلة المعروض من السيارات الجديدة وإرتفاع أسعارها المبالغ فيه فضلا عن وجود " أوفر برايس " علي الماركات الأكثر طلبا ، لذا توجه البعض للبحث عن سيارة تلبي إحتياجاته في الوقت الحالي لحين إتضاح الرؤية وتوافر السيارات الجديدة ، كما أنه رغم زيادة أسعار السيارات المستعملة بنسبة 30% إلا أن سعرها سيكون في المتناول دون النظر إلى إمكانياتها أو حالتها الفنية أو سنة صنعها.

ومع وجود تباين أسعار السيارات في سوق المستعمل بسبب أزمة الشرائح الالكترونية وما سببته بقطاع التصنيع والتجارة عالميا ومحليا ، إلا أن سوق المستعمل لا يزال عليه اقبال بأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه وحتي 100 ألف جنيه .

أبرز هذه السيارات فيات 128 اذا كانت حالتها جيدة، وأيضا السيارة فيات تيمبرا، والسيارة أوبل كورسا ، و فيات بييترا ، السيارة بيجو 305 ،و السيارة لانوس و نوبيرا ، فولكس فاجن بيتلز ، والسيارة شاهين " دوجان " ، والسيارة سوذوكي ألتو 2007 ، أوبل فيكترا 1995 ، كيا سيراتو 2009 ، رينو كليو ، جيلي باندينو ، هوندا سيفيك 1992 ، اوبل كورسا 2006 ، دايهاتسو سيريون 2000 ، مرسيدس 1980 ، ميتسوبيشي كولت 1992 ، كيا ريو 2004 ، سكودا فابيا 2003 ، هيوانداي اتوس 2008 ، ميتسوبيشي لانسر 1998 " الكرستالة " ، كيا برايد ، شيري اسبرانزا 2010 ،هيوانداي اكسنت 2000 ، سوزوكي فيتارا 1997 .