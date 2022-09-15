تعاون مشترك بين مياه الشرب بسوهاج و"مصر الخير" لتنفيذ مشروعات للأسر الأكثر احتياجا

سوهاج عمرو خلف

وقع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والدكتورة عفاف الجوهرى رئيس قطاع الصحة بموسسة مصر الخير بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات مياه شرب بقيمة 5 ملايين جنيه تتمثل فى دق آبار ارتوازية بقرية المساعيد وقرية الرقاقنة بمركز جرجا وقرية مزرعة جزيرة شندويل وقرية نجع القنطرة وقرية بنى مزار وقرية بندار الكرمانية ونجع الدموكى بمركز سوهاج وقرية برديس بمركز البلينا وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب بقرى مركز سوهاج وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية الصلعا.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ان مؤسسة مصر الخير قامت بتنفيذ 35 مشروع مياه شرب بقيمة 40.7 مليون جنيه تتمثل فى احلال وتجديد خطوط مياه الشرب ودق ابار ارتوازية وتوصيل المياه للمناطق المحرومة وانه تم تنفيذ 2500 وصلة مياه شرب وتنفيذ 6500 وصلة صرف صحى يستفيد منها 130 الف نسمة بعدد من قرى محافظة سوهاج.

واوضحت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير ان مؤسسة مصر الخير تسعى الى توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين غير القادرين والأكثر احتياجا مؤكدة أن مؤسسة مصر الخير تسعى دائما للوصول إلى القري الأكثر احتياجا لتنمية الإنسان المصرى.

وأنه فى نهاية اللقاء سلم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار درع تذكارى لمؤسسة مصر الخير لمجهوداتهم فى دعم قطاع مياه الشرب هذا بالإضافة الى تسليم درع تذكارى للدكتورة عفاف الجوهرى لما تقدمه من دعم لخدمة الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج.