اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:40 م
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تصعيد أفضل الموهوبين فى برنامج اكتشاف المواهب بالغربية لخوض التصفيات

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:20 م
تصعيد أفضل الموهوبين فى برنامج اكتشاف المواهب بالغربية لخوض التصفيات برنامج اكتشاف المواهب بالغربية لخوض مرحلة التصفيات
الغربية مصطفى عادل

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أجريت اختبارات برنامج "كابيتاتو مصر"، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، لاكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، وبحضور الكابتن عبد الواحد السيد لاعب نادى الزمالك والدكتور محمود سعد، الدكتور جمال محمد على، والدكتور أحمد جمعه معاون الوزير والدكتور عبده أبو طالب وكيل المديريه للرياضه 
 
انطلقت الاختبارات بنادى اتحاد بسيون بحضور أعداد كبيرة من الأجيال الصاعدة من محبى كرة القدم، أملا فى تحقيق حلم وصولهم للعالمية مثل الفرعون المصرى محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى ابن مركز بسيون.
 
وتم اختيار أفضل اللاعبين لخوض المرحلة الثانية من التصفيات المركزية المقرر لها أكتوبر المقبل بفرع نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وقال يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، في بيان له، إن اختبارات برنامج "كابيتانو مصر" مرت بعدة مراحل تضمنت التسجيل، والكشف الطبي، ولجنة القوام، واللجنة الفنية، مؤكدا أن البرنامج يستهدف انتقاء أفضل فريق وأفضل مدربين ولاعبين ليكونوا نواة للاحتراف في الخارج والتمثيل في الأندية المصرية وغيرها من المحافل الدوليه. 
 
جدير بالذكر أن برنامج "كابيتانو مصر" وهو أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، لاكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، يهدف البرنامج إلى ظهور مواهب عالمية مثل كابتن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول والعديد من اللاعبين المصريين والذين وصلوا الي العالميه والاحتراف.
 
 

محافظة الغربية

محمد صلاح

اكتشاف الموهوبين في كرة القدم

بسيون

اخبار مصر



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