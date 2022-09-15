تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، المجموعة المالية هيرميس القابضة، جي بي أوتو، بالم هيلز للتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 10083 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 12476 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 4078 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3241 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3690 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، إيديتا للصناعات الغذائية، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 486 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 3691 سهم خزينة، بنسبة 0.001% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 140 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.59% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 5.2 مليون سهم، شراء السادسة 20 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.94%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 501.2 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد 255.2 ألف سهم، 541.7 ألف سهم، 3.1 مليون سهم، 338.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 117 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 10 آلاف سهم.