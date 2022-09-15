تدشين موقع مركز التعلم الإلكترونى بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتدشين موقع مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة، والذى تم تصميمه فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده جامعة المنوفية خاصة أن التعلم الإلكتروني أصبح مطلباً لمختلف صروح التعليم العالي بالعالم.

وأشاد مبارك بتصميم الموقع الذى سيتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لتقديم مقرراتهم بأساليب حديثة قائمة على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وابتكار بيئة إبداع أكاديمي لتحقيق جودة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لطلاب الجامعة، ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني بين فئات المجتمع من خلال توظيفتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، وإثراء البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وعرض الدكتور عصام شوقى المشرف على مركز التعلم الإلكتروني تقرير عن أهداف المركز والتى تشمل إنشاء نظام التعلم الإلكتروني في الجامعة ووضع الآليات المناسبة لإدارته وإنجاحه.د، دعم الجامعة في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتطوير العملية التعليمية، المساعدة في تصميم الكتب والمقررات وتطويرها إلى مقررات إلكترونية وفقا للأسس العلمية السليمة، تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في توظيف واستخدام التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد، تطوير مهارات الطالب الخاصة بنظام التعلم الإلكتروني والمقررات الإلكترونية لاعداد جيل قادر على التواصل مع الآخرين، والتفاعل مع متغيرات العصر، المساهمة فى نشر ثقافة التعلم الإلكتروني بين مجتمع الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطالب، تعزيز استخدام المواصفات والمعايير العالمية في مجال التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد، إتاحة الفرصة للأعداد المتزايدة من الطلاب للحصول على التعليم وفق المعايير المعتمدة.