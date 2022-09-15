اليوم السابع
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بدء التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة والتبريد والتكييف بدمياط

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:17 ص
بدء التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة والتبريد والتكييف بدمياط وزير القوى العاملة حسن شحاتة
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط ، بشأن بدء الدورات التدريبية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة على مهنة التفصيل والخياطة و مهنة التبريد والتكييف لعدد 15 متدرب على كل مهنة .

وأكدت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، اليوم الخميس، ان الدورة التدريبية تستغرق شهرين كاملين لكل ورشة، وفى نهاية الدورة يتم إجراء اختبارات نظرية وعملية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة مع توزيع جوائز عينية على الخريجين الاوائل .

وقالت مدير المديرية ان المتدرب يحصل على شهادة اجتياز الدورة التدريبية بعد انتهاء التدريب ، والتى تساعدهم فى الحصول على فرصة عمل داخل سوق العمل المصرى أو عمل مشروع صغير بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


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