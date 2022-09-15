النيران تلتهم محصول 40 فدان كتان بالغربية وسيارات الإطفاء تحاول إخمادها

الغربية مصطفى عادل

التهمت النيران المشتعلة داخل مصنعين للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتي بمحافظة الغربية كميات كبيرة من محصول أكثر من 40 فدان كتان بما يقدر بـ 5 ملايين جنيه.

فيما تواصل الحماية المدنية بقيادة المقدم مدحت عبد الجواد رئيس قسم الحماية المدنية بزفتي جهودها لإخماد النيران .

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتي بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مصنع وتروبيل كتان بقرية شبرا ملس.

وهرعت 6 سيارات مطافئ لمكان البلاغ وتبين اندلاع حريق هائل في مصنعين، وارتفعت السنة اللهب في المنطقة.

وأتت النيران على كمية كبيرة من الكتان تقدر بـ 5 ملايين جنيه، وتواصل الحماية المدنية جهودها لاخماد النيران والسيطرة عليها.

فيما أصيب 2 بإصابات متفرقة صدمهما جرار زراعي أثناء محاولة قائده الهروب من مكان الحريق وتم نقلهما لمستشفي زفتي العام.