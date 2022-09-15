اليوم السابع
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النيران تلتهم محصول 40 فدان كتان بالغربية وسيارات الإطفاء تحاول إخمادها

الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:01 م
النيران تلتهم محصول 40 فدان كتان بالغربية وسيارات الإطفاء تحاول إخمادها سيارات مطافئ - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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التهمت النيران المشتعلة داخل مصنعين للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتي بمحافظة الغربية كميات كبيرة من محصول أكثر من 40 فدان كتان بما يقدر بـ 5 ملايين جنيه.

فيما تواصل الحماية المدنية بقيادة المقدم مدحت عبد الجواد رئيس قسم الحماية المدنية بزفتي جهودها لإخماد النيران .

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتي بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مصنع وتروبيل كتان بقرية شبرا ملس.

وهرعت 6 سيارات مطافئ لمكان البلاغ وتبين اندلاع حريق هائل في مصنعين، وارتفعت السنة اللهب في المنطقة.

وأتت النيران على كمية كبيرة من الكتان تقدر بـ 5 ملايين جنيه، وتواصل الحماية المدنية جهودها لاخماد النيران والسيطرة عليها.

فيما أصيب 2 بإصابات متفرقة صدمهما جرار زراعي أثناء محاولة قائده الهروب من مكان الحريق وتم نقلهما لمستشفي زفتي العام.


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