الميت الحى.. قصة مواطن بكفر الشيخ اكتشف إنه ميت على الورق

تتعدد القصص الغريبة فى الحياة، وبطل هذه القصة رجل من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، استُخرجت له شهادة وفاة خطأ من قبل موظفين بصحة قلين وهو حى، وعلى مدار 12 شهرا يعيش على أمل عودته للحياة لدى وزارتى التموين والتضامن، لحرمانه من معاشه والمقررات التموينية، رغم تصحيح الخطأ فى السجل المدنى منذ 4 شهور.

وقال أيمن عبد المنعم عرجاوى نصار، من مركز قلين، إنه تم استخراج شهادة وفاة له ولشقيقه المتوفى، وأصبح فى نظر الناس والجهات الرسمية ميتاً إلا فى السجل المدنى الذى صحح هذا الخطأ الذى ارتكبه موظفون فى صحة قلين.

وأضاف عرجاوى، لـ"اليوم السابع"، أنه توفى شقيقه يوم 9 سبتمبر 2021م، وتوجه للإبلاغ عن وفاة شقيقه محمد عبد المنعم عرجاوى، وبعد شهر ونصف الشهر من وفاة شقيقه فوجئ باستخراج شهادة وفاة له، واستلم شهادتى وفاة، الأولى باسمه متضمنة الرقم القومى، ومؤرخة بتاريخ 9 سبتمبر 2021، وشهادة وفاة لشقيقه، مؤرخة بـ 10 سبتمبر 2021م، وكانت مفاجأة له، بأنه ميت وهو حى، والغريب ليس فى استخراج شهادة وفاة له، ولكن الغريب أن تستخرج شهادة وفاة له قبل استخراج شهادة وفاة شقيقه المتوفى بيوم.

وقال عرجاوى إنه توجه لمركز شرطة قلين لتحرير محضر بالواقعة، وبعدها تم تحويل الأمر للنيابة والتى قررت تصحيح الخطأ وبمساعدة المباحث ومديرية الأمن والنيابة تم بالفعل تصحيح الخطأ فى السجل المدنى، الذى ارتكبه موظفون بالصحة، مطالباً بمنحه مستندا يثبت بأنه على قيد الحياة.

وأضاف أنه عندما توجه للبريد لصرف راتبه الشهرى لكونه معاقا، فى شهر سبتمبر 2021م، أبلغوه أن معاشه الشهرى الخاص بالمعاقين انقطع، إضافة لعدم صرف المقررات التموينية، لأنه فى نظر وزارة التموين والتضامن ميتا، ولم يعترفوا بأنه على قيد الحياة منذ شهر أكتوبر 2021، مؤكداً أن يناشد كافة المسئولين فى الدولة تصحيح الخطأ ليستعيد راتبه الشهرى الذى حرم منه طوال 11 شهرا، إضافة لصرف المقررات التموينية له التى توقفت.

وقال عرجاوى إنه يشعر بالحزن لاستخراج شهادة وفاة له، فالميت معروف أنه ميت، ولكنه حى ميت، مما جعله يشعر بالحزن، فلا يستطيع أن يحصل على حقوقه التى كفلتها الدولة له بسبب ورقة تثبت بأنه ميت وهو على قيد الحياة، فلا يستطيع أن يتعامل مع التموين والتضامن لأنه فى نظرهما ميت، مستغيثا بوزيرى التموين والتضامن ليعيدا له حقوقه فى صرف معاشه الشهرى، ومقرراته التموينية.

وأضاف عرجاوى أنه يعيش حياة الأموات فى الحياة، ولديه أطفال منهم عمره سنة ونصف ويحتاج لشراء ألبان له، وتوفير نفقات أسرته المكونة من 5 أفراد، وأنجاله صغار، مشيراً إلى أنه فوجئ أن زوجته الأولى المطلقة استغلت وفاتى المزيفة واستخرجت بطاقة تموين له، تصرف المقررات التموينية الخاصة بها، وحرم هو وأولاده من زوجته الثانية من تلك المقررات.

ومن جانبه رد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، على شكوى المواطن قائلا إنه على المواطن تقديم صورة شهادة الوفاة التى صدرت بطريق الخطأ، وما يثبت تصحيح الخطأ من خلال السجل المدنى، وسيتم رفع ذلك لوزارة التموين لإعادة صرف مقرراته التموينية بناء على المستندات المقدمة.