الكشف على 1628 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعة، قافلة طبية لصحة الأسرة المصرية بوحدة كوم النص بكفر الدوار، وشارك فى القافلة المجلس القومى للمرأة والتأمين الصحى وكافة الجهات الحكومية المعنية بتنمية الأسرة المصرية منها المجلس القومى للسكان وصحة البيئة وجهاز تنمية الريف والتضامن الإجتماعى والأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة المصرية.

وبلغ عدد المواطنين المنتفعين بخدمات القافلة من أهالى القرية والقرى المجاورة 1628شخص، وتضمنت فاعليات القافلة عدة خدمات ومنها خدمات الرعاية الأولية وتشتمل على "طبيب الأسرة - صحة الأم والطفل - وقائى وتطعيمات - تنظيم الأسرة - المبادرات الرئاسية - برنامج خدمات الغير قادرين - الصحة المدرسية - التثقيف والتوعية الصحية ".

كما تضمنت القافلة خدمة الأخصائى وتضم "باطنة - أطفال - عظام - جلدية - أسنان - نساء وتوليد إلى جانب أجهزة تشخيصية وتشتمل على خدمات المعمل "دم وطفيليات" وأشعة عادية "x Ray" وأشعة تليفزيونية.

وكذلك اشتملت القافلة الطبية على ندوات تثقيف صحى، وجلسات الحوار من خلال فرق الصحة المدرسية والفيروسات الكبدية.