اليوم السابع
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القبض على مدير مخزن بحوزته 1.5 طن دقيق مدعم فى الصف

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:24 م
القبض على مدير مخزن بحوزته 1.5 طن دقيق مدعم فى الصف دقيق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ضبطت مديرية أمن الجيزة مدير مخزن سلع غذائية لاتهامه بحيازة طن ونصف من الدقيق المدعم، فى منطقة الصف، واعترف المتهم بتجميع الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تشير إلى تورط مدير مخزن فى منطقة الصف، بحيازة كميات من الدقيق المدعم، لبيعها بأسعار السوق السوداء. 
 
تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه 
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته طن ونصف من الدقيق المدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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