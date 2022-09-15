اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: تقديم الخدمات الطبية والوقائية لـ 98 ألف مواطن بمستشفيات الصدر خلال أغسطس

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:04 م
الصحة: تقديم الخدمات الطبية والوقائية لـ 98 ألف مواطن بمستشفيات الصدر خلال أغسطس الدرن
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ 98 ألف و998 متردد على مستشفيات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه الحالات المترددة على العيادات الخارجية بلغ 71 ألف و711 مريض، وعدد حالات الإستقبال والطوارىء 27 ألف و277 مريض، لافتًا إلى أن الوزارة تنتهج في مجال الأمراض الصدرية استراتيجية تقوم على أساس الشقين الوقائي والعلاجي.
 
وأضاف "عبد الغفار" أنه تم إجراء 29 ألف و369 أشعة بمختلف أنواعها العادية والمقطعية وفوق الصوتية، كما تم إجراء 565 عملية بأقسام جراحة الصدر، مشيراً إلى إجراء 168 منظار شعبي وصدري بمختلف وحدات الصدر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
 
وتابع "عبدالغفار" أنه تم إجراء الكشف والأشعة لـ3 آلاف و921مواطن عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة خلال شهر أغسطس الماضي، لافتًا إلى وضع خطة للتطوير تشمل تزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية والغير طبية حيث تم تركيب جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى صدر كفر الشيخ.
 
ومن جانبه قال الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه تم توفير أدوية لعلاج حالات الدرن  بإجمالي 652مليون  و474 ألف جنيه، كما تم تشغيل جهاز "جين اكسبرت" بمستوصف صدر طهطا نهاية الشهر الماضي، موضحًا أنه تم فحص 747 حالة لميكروب الدرن بأجهزة الجين اكسبرت، وتحويل من ثبتت إيجابيته لتلقى العلاج بأدوية الدرن  "بالمجان" بمراكز علاج الدرن المُقاوم للأدوية .
 
ولفت "حسنين" إلى أن خطط العمل الاستراتيجية التى تطبق تتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.
 
وعن برنامج "التشخيص عن بعد"، ذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أن مستشفيات الصدر قامت بمناظرة 182 حالة بوحدات بمستشفيات صدر المعمورة ، وبهوت، وطنطا، والمنيا، والمرج، موضحًا أنه تم تدريب 68 من أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات الصدر بمحافظات البحر الأحمر والقاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية وسوهاج على كيفية تشخيص وعلاج حالات الدرن، للكبار والأطفال، بجانب تدريبهم على التقييم والمتابعة في مجال مكافحة الدرن وكيفية عمل المؤشرات المتعلقة به.
 

الصحة

الطب الوقائى

الصدر

سوهاج



الموضوعات المتعلقة

الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ3 آلاف و709 مصابين بمرض الدرن

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:04 ص

الصحة تكشف توفير اختبارات جديدة للكشف عن الدرن.. حزمة خدمات لحديثى الولادة لعلاج قصور الغدة الدرقية.. مدير المعامل المركزية: قريبا خريطة جينية لمرض الدرن فى مصر.. والتوسع فى التشخيص الهرمونى والسموم بالأغذية

الإثنين، 11 يوليه 2022 07:00 ص

الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة: القطاع الصحى يشهد تطورا كبيرا.. حالات كورونا فى مصر قليلة والمستشفيات مستعدة لاستقبال المرضى ومافيش جدرى القرود.. سيطرنا على الدرن ومفيش ملاريا وقضينا على شلل الأطفال

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:56 م

مستشار الرئيس للصحة:سيطرنا على الدرن وما فيش ملاريا وقضينا على شلل الأطفال

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة