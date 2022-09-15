السجن المؤبد لـ 3 متهمين بقتل طفل حرقا فى منطقة المقطم

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن ما تسبب فى وفاة طفل بالمقطم، بالسجن المؤبد.

وتبين أن المتهمين بالقضية هم: "م .ع" عامل، و"ك .م"، و"ه .م". حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

وصدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل ابراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام بإشعال النار عمدا فى مبنى سكنى مملوك للمجني عليه "ع.م"، بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل "ه.ع"، والذى كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدى وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوى علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30%.