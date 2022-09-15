اليوم السابع
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الرئيس الجزائري يجرى حركة واسعة في سلك الولاة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:00 ص
الرئيس الجزائري يجرى حركة واسعة في سلك الولاة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وكالات

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أجرى رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، حركة واسعة في سلك الولاة.

وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى مهام 16 واليا و3 ولاة منتدبين، وقام بتحويل 10 ولاة ووالي منتدب، إضافة إلى تعيين 16 واليا جديدا و4 ولاة منتدبين.

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الجزائري أن الرئيس تبون أعفى 16 واليا، و3 ولاة منتدبين من مهامهم.

هذا، وكشف تبون أنه تم تقييم ولاة الجمهورية على مررتين قائلا: "أجرينا تقييمين وحركتين في سلك الولاة والتقييم الثالث على الأبواب".

وخلال لقاء دوري أجراه الرئيس تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال رئيس الجمهورية إن التقييم الاول للولاة كان عن طريق مناطق الظل التي أخدها البعض منه بسخرية، ولكن تغيرت الأمور الآن بعد أن أعطينا صلاحيات كبيرة للولاة".

وتابع قائلا: "ليس لديهم الحجة اليوم بعد أن أصبح الوالي هو من يشرف على ولايته بنفسه".

أما بخصوص تقييم أداء الحكومة قال الرئيس الجزائري إن حكومة أيمن بن عبد الرحمان ما زالت جديدة ومن السابق لأوانه الحكم عليها، كما أن تقييم الأداء الحكومي مستمر وتغيير الوزراء يكون أن عند وقوع خطأ فادح.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري أجرى الخميس الماضي، تعديلا حكوميا طال 6 حقائب وزارية.


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