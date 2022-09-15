الرئيس التونسى يصدر قانونًا انتخابيًا جديدًا قبل الانتخابات البرلمانية

قالت الجريدة الرسمية في تونس الخميس، إن الرئيس التونسى قيس سعيد أصدر قانوناً انتخابياً جديداً قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر.



وأضافت الجريدة أنه بموجب القانون الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.