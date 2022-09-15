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الرئيس التونسى يصدر قانونًا انتخابيًا جديدًا قبل الانتخابات البرلمانية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:32 م
الرئيس التونسى يصدر قانونًا انتخابيًا جديدًا قبل الانتخابات البرلمانية الرئيس التونسى قيس سعيد
وكالات

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قالت الجريدة الرسمية في تونس الخميس، إن الرئيس التونسى قيس سعيد أصدر قانوناً انتخابياً جديداً قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر.

وأضافت الجريدة أنه بموجب القانون الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.

 

 


تونس

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