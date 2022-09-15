الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بأسيوط وتضبط 17 متهما

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (18) قطعة سلاح نارى (2 رشاش- 8 بنادق آلية– 3 بنادق خرطوش – 2 طبنجة- 3 فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (17) متهم، وضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة).. بحوزة (4) متهمين لهم معلومات جنائية، وتنفيذ (408) حكم قضائى متنوع.