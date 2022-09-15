التوقيع على مذكرة تفاهم بين الخارجية وIBM لتصبح شريكا تكنولوجيا لـ COP27

كتب: أحمد جمعة

وقع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية ومنسق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، ومروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر، مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة IBM شريكاً تكنولوجياً لمؤتمر COP27 الذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وقد رحب السفير أشرف إبراهيم، منسق عام الشقين التنظيمي والمالي للمؤتمر، بشركة IBM كشريك لمؤتمر COP27. كما شدد على الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم الأهداف المناخية. كذلك سلط الضوء على اسهامات شركة IBM بمؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة هذا الدعم من أجل إنجاح المؤتمر وتعزيز تأثيره.

كما أشاد بالدور المؤثر الذي تلعبه التكنولوجيا في مساعدة الحكومات، والشركات والمؤسسات لتحقيق الأهداف المناخية، منوهاً بأن خبرات IBM في طرح حلول مبتكرة يمكنها أن تدفع أجندة المناخ للأمام.

من جانبها، أشارت مروة عباس إلى أن شركةIBM تعتزم خلال المؤتمر تعزيز سبل الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الاستشارية لمساعدة قادة الحكومات والشركات في تحقيق التوازن بين الأهداف الأساسية للمؤسسات ومتطلبات التنمية المستدامة، مع الالتزام بالقوانين والإجراءات التنظيمية بدون أي تأثير سلبي على الأرباح.

هذا، ويأتي التعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ فى إطار اهتمام شركة IBM بالقضايا والتحالفات الداعمة للبيئة، حيث وضعت الشركة هدفاً استراتيجياً بتحقيق صفر انبعاثات من الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة بحلول عام 2030. كما تعد IBM أحد الشركاء المؤسسين لمنتدى العلوم والسياسات والأعمال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. إضافة لذلك، تدعم IBM المؤسسات والمجتمعات المحلية من خلال البرامج التنموية مثل برنامج مسرّع الاستدامة من IBM لمعالجة القضايا البيئية.