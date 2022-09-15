التعليم توجه بتطبيق إجراءات الحد من انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقى

كتب محمود طه حسين

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، بشأن تفعيل الكتاب الدورى رقم 31 بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها فى المدارس والمنشأت التعليمية، للوقاية والحد من انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تلاحظ فى الأونة الأخيرة حدوث أكثر من واقعة أخلاقية، يتم التنبيه مشددا على تفعيل العمل بالكتاب الدورى والالتزام بتنفيذ بما ورد به من بنود، والإبلاغ الفورى عن أى واقعة أخلاقية، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بهذا الشأن.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية والقيادات التربوية؛ لمناقشة آليات الاستعداد بشكل جيد للعام الدراسى الجديد، وذلك بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد بشكل جيد لبداية العام الدراسى الجديد 2022/2023، مطالبًا بضرورة العمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقى وانضباط العملية التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

ووجه حجازى، مديرى المديريات والإدارات التعليمية بالاهتمام بتطبيق اليوم الرياضى والثقافى والفنى، والذى يتم تطبيقه بالتناوب، خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، حيث تم التوجيه بتشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس، ووضع درجات تشجيع للنشاط الرياضى والثقافى والفنى، وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور.

ووجه الوزير بأن يبدأ العام الدراسى الجديد بداية قوية، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعى، بالتناوب، فى المدارس على مستوى الجمهورية، فى ضوء الموارد المتاحة لكل مدرسة، مؤكدًا أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلًا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق اليوم الرياضى فى بداية العام الدراسى داخل المدارس بشكل تدريجى، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد دليل الطالب فى كل مادة والذى يحتوى على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية الموجودة على بنك المعرفة ومنصات الوزارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذه الآليات تعظم الموارد وتحقق القيمة المضافة وتجذب الطلاب للدراسة وتساعد فى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وحول القضايا البيئية، وجه الوزير بالاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية، مشيرًا إلى ضرورة توعية طلاب المدارس بالقضايا البيئية والمناخ، وذلك يأتى تزامنًا مع تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 فى نوفمبر المقبل.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات من مديرى المديريات التعليمية لكيفية تنفيذ يوم الأنشطة المدرسية خلال اليوم الدراسى، وتوزيع الطلاب على الأنشطة المختلفة، وتوفير معلمى الأنشطة وعرضت كل مديرية مقترحات لآلية التنفيذ.