"التعاون الإسلامى" عن مؤتمر قادة الأديان: جاء فى الوقت المناسب لمناقشة التحديات العالمية

كتبت : هند المغربي

شاركت منظمة " التعاون الإسلامي " في أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في العاصمة الكازاخية نور سلطان، ليومي 14 و15 سبتمبر.

ومثل السفير عسكر موسينوف، الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه و ألقى كلمة بالنيابة عنه.

وأوضح الأمين العام للمنظمة في كلمته، أن المنظمة تحرص دائما على النهوض بدور فعال في إثراء الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، الذي من شأنه رأب الفجوة التي تفرق بين الشعوب من مختلف الديانات والثقافات والحضارات.

و أضاف في كلمته إن انعقاد المؤتمر السابع تحت شعار "دور زعماء الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحانية والاجتماعية والبشرية في فترة ما بعد الوباء"، يأتي في الوقت المناسب ليمنح الفرصة لمناقشة التحديات العالمية الراهنة وستعراضها بشكل واضح في فترة ما بعد الوباء، بعد هذه السنوات الأخيرة المدمرة من جراء الوباء الذي كاد يقود عالمنا والبشرية إلى كارثة كبرى.