الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية بديرب نجم الشرقية بـ252.3 مليون جنيه

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعات الصرف الصحي والأبنية التعليمية والكهرباء بمركز ديرب نجم بتكلفة 252 مليون و 300 ألف جنيه ، لافتاً إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد إفتتاح 42 مشروع في قطاعات "مياه الشرب و الصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكباري" بتكلفة مليار و795 مليون جنيه، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتُسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتماماً كبيرا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات صرف صحي قرى ( شوبك إكراش – الشراقوة – العطارين – الديسة ) بمركز ديرب نجم بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه ، وذلك حفاظاً على البيئة ولتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق إستقرار التيار الكهربي، أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء منشأة صهبرة ذو الجهد المتوسط بتكلفة مالية بلغت 45 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة سهام عبد الحميد الثانوية بعدد 12 فصل وبتكلفة 6 مليون و 800 ألف جنيه ، وأعمال إنشاء مدرسة الدكتور محمد عبد المنعم سليم الثانوية بعدد 15 فصل وبتكلفة 7 مليون جنيه ، وأعمال إنشاء مدرسة عبد المنعم سويلم للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 5 مليون و 400 ألف جنيه ، وأعمال الإحلال الكلي لعدد 6 فصول بمدرسة برمكيم الإبتدائية رقم 1 بتكلفة 3 مليون و 100 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.