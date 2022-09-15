اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:06 م
أكرم القصاص
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الأنتيكات والقاعدة العربى آخر تفانين الدمايطة فى سوق الأثاث والسعر على قد الإيد

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:30 م
الأنتيكات والقاعدة العربى آخر تفانين الدمايطة فى سوق الأثاث والسعر على قد الإيد الأنتيكات والقاعدة العربى
دمياط - فريق المحافظات

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تمتاز محافظة دمياط بصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، أمهر الصناع داخل هذه المحافظة، دائما ما تجدهم يقدمون منتجات حديثة مستغلين مهاراتهم في هذه الصناعة.
 

ويقدم اليوم السابع في هذا التقرير آخر تفانين الدمايطة في صناعة الأخشاب..

"القاعدة الغربي" واحدة من المنتجات الخشبية الحديثة التي قدمها أبناء دمياط لأسواق الخليج وكذلك للسوق المحلي، بدأت جولتنا داخل منطقة شارع عبد الرحمن، التقينا باحد الشباب العاملين في مجال صناعة الأنتيك.

داخل جدران ورشته استقبلنا  "عبد الحميد" ليقول : " لازم نقدم حاجات جديدة في شغلنا، والسوق مش محتاج شغل تقليدى".

واضاف صانع الانتيك بدمياط قائلا : " اشتغلنا في الفوانيس الخشب وقدرنا ننافس سوق الصين لسنوات طويلة، والان بنحاول نقدم شغل جديد عشان نقدر نواكب الذوق العام".

وعن صناعة القاعدة العربي قال "عبد الحميد" : صناعة القاعدة العربي بالاخشاب كانت مغامرة في الشغل، لكن احنا قادرين على تقديم شغل عالي، حافظنا أثناء الصناعة علي المظهر الجمالي والاسعار مناسبة".

واضاف صانع الانتيك بدمياط قائلا : " منتجات دمياط تعتبر أفضل المنتجات الخشبية في مصر، وحافظنا على المظهر الجمالي ووفرنا المنتج بأسعار مناسبة، والرزق بتاع ربنا".
 

القاعدة العربي خشبية
القاعدة العربي خشبية

 

أنتيك دمياط
أنتيك دمياط

 

 

أنتيكات دمياط
أنتيكات دمياط

 

 

صناعات الانتيكات بدمياط
صناعات الانتيكات بدمياط

 

 

صناعة أنتيك دمياط
صناعة أنتيك دمياط

 

 

عبد الحميد صانع الانتيك بدمياط
عبد الحميد صانع الانتيك بدمياط

 


 


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