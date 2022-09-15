أبرز الشخصيات والكيانات الروسية التي طالتها العقوبات الأمريكية

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وسّعت واشنطن العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل 44 فردًا، بالإضافة إلى 32 كيانًا قانونيًا.



وذكرت وزارة التجارة الأمريكية - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس أن العقوبات شملت أمين مظالم الأطفال في روسيا لفوفا بيلوفا، ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف وأقاربه، ومساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين.



كما ضمت القائمة الجديدة عددًا من الشخصيات في مناطق دونباس، ورئيس إدارة مقاطعة زابوروجيا يفجيني باليتسكي، ورئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف.



وجرى إدراج عدد من الشركات التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية على قائمة العقوبات. كما تعرضت الكيانات القانونية مثل أنظمة الفضاء الروسية، والرابطة العلمية والانتاجية، وأنظمة معلومات الأقمار الصناعي وغيرها من الشركات المدرجة في روس كوسموس، إلى العقوبات.