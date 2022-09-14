5 مرشحين بانتخابات التجديد الثلثى لمجلس صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، عن ترشح 5 أعضاء للتجديد الثلثي لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وذلك للمنافسة علي مقعدين أحدهما لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وآخر للعاملين، حيث تقدم اثنان عن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ وهما كل من: الدكتور محمود منصور عبد المجيد المدرس بكلية الزراعة، وأحمد عاطف المهدي كامل، المعيد بكلية التربية النوعية، كما تقدم ممثلًا عن العاملين بقطاع التعليم والمستشفيات، كل من أحمد عوض الحمامي بكلية الزراعة، ومعمر القذافي محمد، بإدارة الأمن، وحمزة محمد قطب بمركز تكنولوجيا المعلومات.

وقد تم دعوة مجلس إدارة الصندوق أعضاء الجمعية العمومية؛ للانعقاد يوم الاثنين الموافق 26/9/2022، وذلك لمناقشة الميزانية وحساب الإيرادات ومصروفات الصندوق عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021، وتعيين مراقب للحسابات، يعقبها إجراء انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس الإدارة عقب انتهاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للصندوق، والمقرر لها الانعقاد العاشرة صباحاً بمركز تكنولوجيا المعلومات داخل الحرم الجامعي.